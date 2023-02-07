كارثة الزلزال تصل منزل بطل مسلسل ضيعة ضايعة

انهار منزل جودة ابو خميس الشخصية الكوميدية التي ظهرت في المسلسل السوري الشهير ضيعة ضايعة والذي اداها الفنان السوري المعروف باسم ياخور وزوجته ديبة التي ادتها الفنانة تولاي هارون

المنزل يقع في كسب الواقعة على جبال اللاذقية تحديدا في قرية السمرا التي تطل من علو على الساحل السوري في مشهد خلاب ونادر ، وفي المسلسل سميت القرية بأم الطنافس الفوقا، كان قد تم تصويره على جزئين، الاول من 27 حلقة والثاني من 30 حلقة كتبها ممدوح حمادة واخرجها الليث حجو وشارك في البطولة الراحلان نضال سيجري وزهير رمضان وغادة بشور ، وجرجيس جباره وجمال العلي ومحمد حداقي

وتميز العمل كونة جاء بـ اللهجة المحكية فيه، واستخدام مفردات غاية في الطرافة والغرابة كانت تتم ترجمتها إلى اللغة العربية الفصحى في المسلسل.

وابدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حزنهم والمهم وهم يشاهدون منازل القرية التي تنبأ سيناريو المسلسل بزوالها في خطوة كان هدفها نفي وجود جزء ثالث منه على الرغم من شهرته وكثره متابعية

وتتواصل عمليات الانقاذ في سورية وتركيا في اعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الحدودية وقد وصلت حصيلة الضحايا في البلدين مع فجر يوم الاربعاء الى اكثر من 7100 قتيل وعشرات الالاف من الجرحى والمشردين والمفقودين