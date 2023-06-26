كارثه قبل العيد.. انهيار بناية من 13 طابقا في مصر

انهار اليوم الإثنين مبنى مكون من 13 طابقا في منطقة سيدي بشر في مدينة الإسكندرية بمصر وسط أنباء عن احتمالية وجود ضحايا أسفل الأنقاض.

وأشار محافظ الإسكندرية محمد الشريف، وفقا لصحيفة بوابة الأهرام إلى حدوث انشطار نصفي رأسي في العقار المنهار.

لافتا إلى أن التأكد جار من وجود ضحايا تحت الأنقاض فيما أشار في وقت لاحق إلى وجود مصاب حتى الآن، بحسب الصحيفة.

وبين محافظ الإسكندرية إن العقار المنهار كان يستخدم كشقق مضيفية وأن هناك قرارا صدر بإزالة الطابق الأخير منه.

فيما توقع رئيس حي المنتزه الأول في الإسكندرية المصرية محمد سحلول، وجود ضحايا عالقين أسفل أنقاض المبنى، وفقا لصحيفة الأهرام.

انهيار مبنى مكون من 13 طابقا في الإسكندرية