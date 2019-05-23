كارلوس غصن يعيش ظروف غير انسانية في سجنة

اتهم احد محامي رجل الأعمال ​كارلوس غصن​ بالوضع السلطات اليابانية بالضغط على موكله من خلال وضعه في ظروف غير انسانية في محبسه

وقال المحامي ان غصن يعيش في وضع "غير الإنساني والمخزي، حتى وفقاً للمعايير اليابانية" الذي يعيشه موكله، بعد رفض ال​محكمة​ العليا الاستئناف المقدم ضدّ القيود المفروضة على قطب صناعة السيارات السابق.

وقال المحامي تاكاشي تاكانو، في حديث لوكالة فرانس برس، إن المحكمة العليا "تصادق بذلك على قرار محكمة طوكيو منع أي اتصال بين غصن وزوجته كارول من دون إذن محدد".