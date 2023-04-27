كارول تدلي بشهادتها في قضية اغتصابها.. الفضائح الجنسية تطارد ترامب

البوابة - تتواصل فضائح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، بعد أن اتهمت صحافية أمريكية ترامب باغتصابها داخل أحد غرف تبديل الملابس في مدينة نيويورك خلال عام 1996.

وأدلت الكاتبة، إي جان كارول، البالغة من العمر 79 عاماً، أمس الأربعاء بشهادتها أمام هيئة محلفين في نيويورك، مدعية أن الرئيس الأمريكي السابق اغتصبها، وتركها غير قادرة على إقامة علاقة عاطفية، ثم "حطم سمعتها" بإنكار وقوع الاعتداء.

وطالبت الكاتبة الأمريكية، في الدعوى المدنية التي أقامتها ضد ترامب، بالحصول على تعويضات عن الضرب والتشهير، واتهامها بالكذب والاحتيال عقب كشفها علنا عن ما حصل معها من قبل الرئيس الأمريكي السابق -على حد قولها-.

وكان ترامب قد اتهم في وقت سابق، كارول على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تروث سوشيال"، بالكذب والاحتيال، وهو ما دفع القاضي لويس كابلان، قبل إدلاء الكاتبة الأمريكية بشهادتها، من التحذير من أن الرئيس الأمريكي السابق، ربما يكون قد تجاوز الحدود إلى العبث بهيئة المحلفين.

ونفى ترامب مرارا وتكرارا، مزاعم الكاتبة إي جين كارول، التي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضده قبل 4 سنوات، واتهمها بالكذب.

مريضة عقليا

واتهم الرئيس الأمريكي السابق، كارول بأنها "مريضة عقليا، وأن هناك خطب ما بها"، بحسب الإفادة التي قدمها ترامب من مقر إقامته في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا.

وهدد ترامب، في إفادته، بمقاضاة كارول، ووصف اتهاماتها بالخدعة، وبأنها كاذبة، مشيرا إلى أنه لا يفضل هكذا نوع من النساء.

وقال ترامب: "سأقاضيها بعد انتهاء هذا، وهذا هو الشيء الذي أتطلع لفعله"، كما هدد بمقاضاة محامية كارول، روبرتا كابلان.

وبين ترامب أنه محمي بموجب قانون اتحادي يوفر الحصانة لموظفي الحكومة من دعاوى التشهير.

اغتصاب في غرفة تبديل ملابس

يشار إلى أن الكاتبة كارول، اتهمت الرئيس السابق ترامب، باغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر "بيرغدورف غودمان" في مانهاتن.

وفي عام 2019، رفعت كارول دعوى قضائية بحق ترامب، الذي كان يقضي فترة رئاسته، وقالت الكاتبة في دعوتها، إن الرئيس السابق افترى عليها، عندما أنكر مزاعمها باغتصابها في التسعينيات.

وفي نوفمبر، رفعت كارول بموجب قانون الناجين من البالغين في ولاية نيويورك، دعوى قضائية ثانية ضدر ترامب، بتهمة الضرب والتسبب عن عمد بالاضطراب العاطفي