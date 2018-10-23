التسريبات أثبتت تدخلا مباشرا من القحطاني في قضية خاشقجي

وجهت الصحفية في "واشنطن بوست" الأمريكية، كارين عطية، سؤالا طرحته على إدارة موقع "تويتر" حول أحقية استخدام مستشار ولي العهد السعودي، سعود القحطاني، حسابا على "تويتر".

وقال الصحفية في تغريدة لها: "سؤال جدّي، هل يجب أن يستمر سعود القحطاني باستخدام حساب تويتر فعال، بعدما وجد أن لديه صلة مباشرة بعملية اغتيال خاشقجي".

وطرحت السؤال على المدير التنفيذي لـ"تويتر"، وأشارت لهم في التغريدة، بالإضافة إلى الحساب الرسمي للموقع.

وكانت وكالة "رويترز" كشفت، عن مصادر استخباراتية تركية، أدوارا "مثيرة" للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، في قضية قتل الكاتب جمال خاشقجي، وخطف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وحول دوره في قضية خاشقجي، ذكرت "رويترز" أن القحطاني وجّه شتائم إلى خاشقجي عبر "سكايب"، فرد عليها الأخير بمثلها، وعندها طالب القحطاني بـ"إحضار رأس الكلب"، في إشارة إلى خاشقجي.

وقالت إن فيديو اختطاف خاشقجي تم بثه للقحطاني عبر "سكايب"، إلا أن المصدر التركي لم يتأكد ما إن كان المسؤول السعودي المقال من مناصبه حضر عملية القتل أم لا.