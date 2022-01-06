كازاخستان.. اشتباكات مسلحة عنيفة في "ألما آتا" ومحاصرة مستشفيين كبيرين (فيديوهات وصور)

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، اليوم الخميس،بين قوات الأمن ومسلحين، في مدينة ألما آتا الكازاخية، كما شهدت المدينة عمليات سلب وترهيب، ومحاصرة مستشفيين كبيرين من قبل مثيري الشغب المسلحين.

وقال التلفزيون الرسمي الكازاخي وفق بيان، إن "مثيري الشغب وبحوزتهم أسلحة" حاصروا مستشفيين كبيرين في ألما آتا: "هذا الصباح، حاصر أفراد عصابات مسلحون بالأسلحة النارية مستشفيين كبيرين متعددي التخصصات في ألما آتا، رقم 1 و 7 ، لا يسمح "المهاجمون" للمرضى والأطباء والعاملين في المجال الطبي بدخول المستشفيات، مما يعرض حياة الجميع للخطر".

يشار إلى أنه تم نشر نحو 50 مركبة، من بينها ناقلات جند مدرعة وعربات مدرعة وشاحنات عسكرية مع قوات الأمن المسلحة، في مناطق متفرقة من المدينة.

ونشرت وكالة تاس مقطع فيديو قالت إنه لحظة انتشار الجيش صباح اليوم الخميس في أرجاء مدينة ألما آتا، حيث يقوم الجيش بتمشيط المنطقة للقضاء على "عمليات الشغب".

اعتقال ألف متظاهر

من جهتها أكدت وزارة الداخلية الكازاخستانية، اعتقال نحو ألفي متظاهر في المدينة على خلفية أعمال الشغب وتمت إحالتهم إلى الدوائر المختصة للتحقيق.

وأعلنت الشرطة الكازاخية أنه تم تحييد عشرات "مثيري الشغب" (المهاجمين) خلال محاولة اقتحام مبنى شرطة ألما آتا خلال الليل: "في الليل، جرت محاولة لاقتحام مبنى شرطة ألما آتا، وتم تحييد العشرات من المهاجمين".

كما أكد مركز الشرطة مقتل أكثر من 12 شرطيا خلال المواجهات في مدينة ألما آتا، وإصابة 353 من عناصر الشرطة وقوات الأمن، كما لفتت مصادر الشرطة إلى أنه تم العثور على جثتين لأفراد من الشرطة، مقطوعتي الرأس، جراء أعمال الشغب.

مطار ألما آتاي

من ناحية أخرى أعلنت الخدمة الصحفية للميناء الجوي لمدينة ألما آتاي، اليوم الخميس، إنه تم تعليق عمل المطار بالكامل.

وبحسب مراس وكالة "كازاخاستان سبوتنيك"، "نهبت الكثير من المحلات التجارية وتعرض العديد من المرافق العامة والمحال التجارية لعمليات نهب وتخريب وترهيب".

أما في العاصمة نور سلطان، فإن جميع المباني الإدارية تخضع لحراسة مشددة ومزيد من الإجراءات الأمنية، وقالت الوكالة في تلغرام "جميع المباني الإدارية في عاصمة كازاخستان خضعت لإجراءات أمنية مشددة". وفق مصادر من الشرطة.

وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة وأعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وعمليات اعتداء وإشعال الإطارات.

رئيس كازاخستان

ووجه رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.

وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".

وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".