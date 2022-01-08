كازاخستان: القوات الروسية تنقذ 25 سائحا .. وتبدأ بإجلاء مواطنيها (فيديو)

أجلت القوات الروسية في كازاخستان، على متن طائرة نقل عسكرية، 25 شخصا من أحد منتجعات التزلج القريبة من مدينة ألما آلتا، كانوا في رحلة سياحية، كما أعلنت السفارة الروسية، أنه سيتم اعتبارا من يوم غد الأحد البدء بإجلاء المواطنين الروس من كازاخستان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أجلت طائرة نقل جوي تابعة للقوات الجوية الروسية 25 مواطنا روسيا من مطار جيتيغين الواقع في ألما آتا إلى موسكو، حيث كانوا في كازاخستان في رحلة سياحية".

وأشار البيان إلى أن المواطنين وصلوا إلى ألما آتا لقضاء عطلة رأس السنة في أحد منتجعات التزلج، وبسبب تفاقم الوضع وإغلاق المطار تواجدوا في الفندق.

وأضاف البيان: "وأثناء وجودهم في الفندق، توجهوا إلى قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام لطلب المساعدة في إجلائهم إلى الأراضي الروسية".

وأكد البيان أنه بناء على طلبهم "تم إجلاء مجموعة السياح الروس بالكامل على متن طائرة نقل عسكرية من ألما آتا إلى موسكو".

Военно-транспортный самолет доставил в Москву из Казахстана 25 россиянhttps://t.co/Gel5GS8t8N pic.twitter.com/ImU6EXquSp — РИА Новости (@rianru) January 8, 2022

إجلاء الروس

من جهة أخرى أعلنت السفارة الروسية لدى كازاخستان، اليوم السبت، أن طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيقوم بإجلاء الروس من كازاخستان ابتداءً من غد الأحد.

وقالت السفارة في بيان: "مع الأخذ في الاعتبار تعليق رحلات الركاب المنتظمة عبر ألما آتا بين جمهورية كازاخستان وروسيا الاتحادية، سيتم تنفيذ رحلتين يوم 9 كانون الثاني/يناير 2022".

وأوضح البيان أن "موعد الرحلتين سيكون من الساعة 17:00 حتى 18:00 من المطار الدولي لهذه المدينة عبر مسار ألما آتا – إيفانوفو؛ وألما آتا - أورينبورغ".

وأشار البيان إلى أن "الرحلات سيتم تنفيذها بواسطة طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، لإجلاء المواطنين الروس".