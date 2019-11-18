كازاخستان: تأجيل اجتماع أستانا حول سوريا إلى هذا الموعد

أعلنت كازاخستان، الاثنين، أن اجتماع مسار "أستانا" للدول الضامنة للحل في سوريا، تركيا وروسيا وإيران، سيتم تأجيله عن موعده الأصلي.

جاء ذلك وفق ما أكده وزير الخارجية الكازخستاني، مختار تليوبردي، أن "اجتماع أستانا المقبل حول سوريا من المتوقع أن يعقد في نور سلطان في أوائل كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن تليوبردي، قوله، إن وزارة الخارجية تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، بشأن عقد الاجتماع.

يشار إلى أن الاجتماع كان مقررا عقده في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، تم تأجيله حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وسبق أن قال في تصريحات سابقة كذلك: "يجب طرح العملية التركية في سوريا على بساط بحث أستانا".

وقال تلاوبردي السبت: "التطورات الجارية في سوريا تدل على أن عملية أستانا لا تفقد أهميتها، بل على العكس فإنها تشير إلى ضرورة أن تجلس الدول المشاركة في التسوية إلى طاولة المباحثات".

وكانت آخر جولة من مفاوضات "أستانا"، قد جرت في بداية آب/ أغسطس الماضي، وشاركت فيها وفود الدول الضامنة، ووفدا الحكومة السورية والمعارضة السورية، ومسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الأردن ولبنان بصفة مراقبين.