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كاليفورنيا الأمريكية.. نيزك يدمر منزلا بعد أن سقط عليه

منشور 09 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:22
كاليفورنيا الأمريكية.. نيزك يدمر منزلا بعد أن سقط عليه

دمر نيزك منزل داستن بروسيتا بالكامل بعد أن سقط عليه في مقاطعة نيفادا شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، دون أي أن يصب أحد من أصحاب المنزل بسوء.

وشوهدت في السماء ليلة الجمعة كرة ضوء ساطعة وثقتها كاميرات المراقبة أيضا.

وستتواصل الشرطة مع وكالة ناسا والقوات الجوية للتحقق من الأمر.

وقال خبراء هذا المجال ان احتمالات التعرض لصدمة نيزكية "ضئيلة للغاية"، إلا أنها حدثت من قبل.

وتعجب رجل إطفاء من الأمر، قائلا: "أحقق بالحرائق منذ 12 عاما، وأعمل في خدمة الإطفاء منذ 25 عاما، ولم يسبق لي أن شاهدت حريقا بسبب نيزك".

كلمات دالة:كاليفورنيا الأمريكيةنيزك الهرملكاليفورنيا

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