كاميرات مراقبة توثق لحظات مروعة لمقتل مغترب لبناني

تم تسجيل لحظات مروعة عبر كاميرات المراقبة تُظهر مقتل مغترب لبناني أمام باب منزله في إحدى مدن الباراغواي. قام شخص بإطلاق النار بدم بارد على صدره بشكل مفاجئ وسريع، مما أدى إلى وفاته.

ووفقًا للتفاصيل، وصل رجلان على دراجة نارية من نوع "MotoTaxi" صفراء اللون إلى منزل المغترب اللبناني وسام إدريس، الذي يعمل في تجارة بيع السجائر الإلكترونية بالجملة، ونزل أحدهما من الدراجة وقام بالضغط على جرس الباب، واستجاب الضحية البالغ من العمر 31 عامًا ونظر من النافذة لمعرفة هوية الزائر في الساعة 4:30 عصرًا بالتوقيت المحلي للمدينة.

وتُظهر اللقطات في الفيديو كيف قام الزائر بسحب مسدس عيار 9 ملم وأطلق أربع رصاصات في صدر المغترب اللبناني وأرداه قتيلاً بلا رحمة، ثم غادر المكان حيث كان شريكه ينتظره على الدراجة.

De esta manera sorprendieron y asesinaron al ciudadano libanés Wissam Idriss en el B° San Alfredo de CDE https://t.co/xDm2wAZFKr pic.twitter.com/xrMDByWrfM — AhoraPy (@Ahora_Py) July 8, 2023

محاولة اغتيال سابقة

وفقًا للتقارير، استغرقت الجريمة أقل من دقيقتين وتم تسجيلها بواسطة كاميرا مراقبة تم تركيبها بواسطة إدريس عند مدخل منزله في الباراغواي، حيث تم تركيب الكاميرات بعد أن تعرض إدريس لمحاولة اغتيال قبل 8 أشهر أثناء قيادته سيارته مع عائلته.

تم توثيق الحادث أيضًا بواسطة كاميرات المراقبة للجيران، وذكر المفوض أن الشرطة ستفحص جميع اللقطات المسجلة بواسطة هذه الكاميرات للبحث عن أي معلومات قد تساعد في اعتقال الجناة وتحديد دوافع الجريمة.

وتم الاعتماد أيضًا على شهادات الجيران الذين قاموا بتسجيل الحادث بكاميراتهم ورؤيتهم وصول الجناة إلى منزل الضحية.

وأضاف المفوض أن بعض الجيران رأوا ملامح القاتل عند مغادرته المكان، ولم يستبعد أن يكون قاتلًا مأجورًا.

