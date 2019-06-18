كان دائم التبجح بعدد ضحاياه.. محاكمة ضابط أميركي متهم بجرائم حرب بالعراق

بدأت الاثنين في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأمام محكمة عسكرية محاكمة ضابط الصفّ في القوات الخاصة للبحرية الأمريكية إدوارد غالاغر، بتهم ارتكاب جرائم حرب في العراق العام 2017.

وغالاغر (40 عاماً) المتّهم بالقتل العمد ومحاولة قتل مدنيين إثنين ببندقية قنص وعرقلة العدالة وكذلك إجهازه بسكين على فتى سجين كان مصاباً في ساقه، وسيواجه عقوبة السجن المؤبّد إذا ما دين بالتهم الموجهة إليه.

وضابط الصف الذي يحمل العديد من الأوسمة موقوف منذ أيلول/سبتمبر 2018 بعدما وشى به عناصر من وحدته كانوا تحت إمرته وروّعتهم أفعاله.

وتعود الوقائع المتّهم بها غالاغر إلى 2017 وقد جرت في الموصل، ثاني كبرى مدن العراق حيث كانت قوات أمريكية تقاتل إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء من أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف.

وبحسب إفادات تليت خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر، فإنّ بعض عناصر وحدة "ألفا" التي كان غالاغر يقودها ارتاعوا من سلوكه إلى درجة أنّهم عدّلوا بندقية القنص التابعة له لجعلها أقلّ دقة، كما عمدوا إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لإنذار المدنيين وتمكينهم من الفرار قبل أن يتمكّن قائدهم من إطلاق النار عليهم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن غالاغر كان يتفاخر أمام عناصر وحدته بعدد الأشخاص الذين قتلهم، بمن فيهم نساء.

وفي أيار/مايو 2017، أسرت القوات العراقية مقاتلاً عدواً مصاباً في ساقه وبدا أنّ عمره يناهز 15 عاماً. وبحسب إفادتي عنصرين من وحدة "نيفي سيلز" وردتا في القرار الاتهامي فبينما كان طبيب يوصي بطرق علاج الفتى، اقترب غالاغر من الأسير بدون أن يقول شيئاً وطعنه المرة تلو الأخرى بسكين في رقبته وصدره إلى أن أجهز عليه.

وبعد دقائق، جمع غالاغر والضابط المسؤول عنه اللفتنانت جاكوب بورتييه عناصر القوة الموجودين في المكان لالتقاط صورة بالقرب من جثة الفتى.

وينفي ضابط الصف كل التهم الموجهة إليه، في حين ما زال قسم من الأمريكيين يعتبره بطلاً وطنياً.