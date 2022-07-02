"كان": صفقة أمنية ضخمة بين السعودية واسرائيل خلال أسابيع

صرحت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن الأسابيع المقبلة ستشهد صفقة أمنية ضخمة بين السعودية واسرائيل، برعاية أمريكية.

وأشارت "كان" إلى أنه "سيتم الترويج للصفقة برعاية أمريكية، بسبب عدم وجود علاقات بين إسرائيل والسعودية"، لافتة إلى أن "إسرائيل مهتمة بالترويج لبيع أنظمة دفاع جوي للسعودية خلال زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن" المقبلة.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور إسرائيل في 14 يوليو الجاري، وسيزور قاعدة "بالماحيم" العسكرية الجوية، برفقة وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس الأركان، أفيف كوخافي، وسيطلع على أسلحة إسرائيل الدفاعية الصاروخية، من بينها القبة الحديدية وحيتس (سهم)".

وأشارت "كان" إلى أنه "خلال الأسبوع المقبل، سيحضر مسؤول أمريكي للتحضير لزيارة بايدن إلى المنطقة، وسيخصص جزءا من الزيارة للجانب الأمني والجهود المبذولة لتشكيل تحالف إقليمي من الدول المعتدلة في الشرق الأوسط والخليج العربي للتعامل مع إيران والجماعات المسلحة الشيعية".