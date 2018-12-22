كبير مراقبي الأمم المتحدة لليمن في عدن

الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة

وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي، السبت إلى عدن في جنوب البلاد، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

ويرافق وفد صغير من المراقبين الجنرال كامرت. وذكر مسؤول يمني أنه سيلتقي في عدن مقر الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية، قادة يمنيين قبل أن يتوجه إلى صنعاء ثم إلى الحديدة وهما مدينتان تخضعان لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وقرر مجلس الأمن الدولي الجمعة باجماع دوله إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة.

كما صادق قرار تبنته دول المجلس الـ15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في المباحثات الاخيرة التي عقدها طرفا النزاع في السويد.

والنص الذي عدل مرارا هذا الاسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، “يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الاطراف لوقف اطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة”.

ويجيز للامم المتحدة “أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة” بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.

ورحبت الصين وفرنسا بـ”وحدة” المجلس. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن “القرار الذي صدر بالاجماع هو مؤشر قوي إلى وحدة المجلس والتزامه” ويؤكد دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن.