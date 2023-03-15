كتائب القسام: الأيام المقبلة حبلى بالأحداث.. وغزة لن تبقى صامتة

البوابة - توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، بتحويل المنطقة إلى زلزال، في حال تغيير "اسرائيل" للوضع القائم في المسجد الأقصى.

وقال مروان عيسى، نائب قائد أركان كتائب القسام: "أي تغيير في الوضع القائم بالمسجد الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال".

وأشار عيسى، في تصريحات متلفزة، إلى أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالأحداث.

واوضح القيادي في كتائب القسام، أن مشروع اتفاق أوسلو انتهى، وأن الإحتلال الاسرائيلي هو الذي أنهى هذا الإتفاق.

وشدد عيسى، على ضرورة إشعال العمل المقاوم في كل ساحات فلسطين، ماديا ومعنويا وإعلاميا، وعدم تركها وحدها.

وبين عيسى، أن الضفة الغربية المحتلة والقدس، تشكلان في المرحلة الحالية ساحات الفعل والتأثير الاستراتيجي، وأن "حماس" ستتيح المجال وتعطي الفرص للمقاومة فيهما.

وقال نائب قائد أركان كتائب القسام، التي يتزعمها محمد الضيف المطلوب الأول لدى "اسرائيل": " سندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر".

وأكد عيسى، أن اتاحة الفرصة للمقاومة في الضفة الغربية، لا يعني تركها لوحدها، كما أنه لا يعني أن تبقى غزة صامتة.