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كتائب القسام تتبنى عمليتي بركان وعوفرا.. ومستعربون يختطفون 3 شبان

كتائب القسام تتبنى عمليتي بركان وعوفرا.. ومستعربون يختطفون 3 شبان
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