ضرب تل أبيب بالصواريخ.. وقصف اسرائيلي عنيف على غزة

أعلن الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، أبو عبيدة، استهداف مدينة تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا مع انتهاء مهلة رفع حظر التجوال في المدينة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مقتضبة: "بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها، وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة ردا على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب ومطار بن غوريون، تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي.

قصف عنيف على غزة

كما أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة في قصف إسرائيلي عنيف استهدف شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل اعلام إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات مكثفة وعنيفة على منطقة شمال غزة، تسببت بدمار هائل في الأماكن المستهدفة وفي منازل وممتلكات المواطنين، وإلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن حي الرمال الشمالي.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى الأماكن التي طالها القصف وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وكانت "كتائب القسام" أعلنت السبت أنها جهزت نفسها لقصف تل أبيب لمدة 6 أشهر متواصلة، وحذرت إسرائيل من أنه إذا لم يتوقف العدوان على حي الشيخ جراح في الحال فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الإسعاف أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح في آخر هجوم صاروخي