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"كتائب القسام" تطلق عشرات الصواريخ من غزة.. وقذائف تتساقط على عكا من جنوب لبنان

منشور 19 أيّار / مايو 2021 - 12:26
توجيه ضربة بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع
توجيه ضربة بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع

أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الأربعاء، توجيه ضربة بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع "ردا على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة".

وأكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها قصفت قاعدتي "تسيلم" البرية و"حتسريم" الجوية برشقات صاروخية.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في عسقلان وبئر السبع وسيدروت، مؤكدا إطلاق 8 صواريخ باتجاه بئر السبع، وسقوط 5 أخرى في مناطق مفتوحة خارج المدينة.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى دوي صفارات الإنذارات في كريات ملاخي وبير توفيا.

قذائف من لبنان

من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القذائف الصاروخية التي أطلقت على منطقة عكا مصدرها الأراضي اللبنانية.

كما نشرت قناة "الجديد" اللبنانية مقطع فيديو يظهر إطلاق عدد من الصواريخ من بلدة "صديقين" بجنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "4 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو عكا وحيفا يشتبه أن معظمها سقط داخل الأراضي اللبنانية".

 

 

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