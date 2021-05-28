صواريخ "عياش" وطائرات دون طيار لكتائب القسام في عرض عسكري بغزة

قدمت كتائب “عز الدين القسّام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، عرضا عسكريا جنوبي قطاع غزة، هو الثاني من نوعه بعد أسبوع من انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وجاء العرض ضمن مهرجان لتكريم عائلات الشهداء الذي سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر 11 يوما، واحتفالا بـ”انتصار المقاومة الفلسطينية”.

وجاب مئات من مقاتلي “القسام” الملثمين مدينة خانيونس جنوبي القطاع، حاملين أنواعا مختلفة من الأسلحة منها صواريخ مضادة للدروع ورشاشات ثقيلة وأسلحة قنص.

وشهد العرض شاحنات تحمل صواريخ كبيرة الحجم، استخدمتها الكتائب في قصف مدن إسرائيلية، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وعلى هامش المهرجان، قال ناشط بـ “القسام” يدعى “أبو أنس”، إن “الكتائب تشارك في عرس الانتصار (على إسرائيل) الذي قدمت فيه خيرة من قادتها”.

وأضاف الناشط العسكري الذي لم يذكر اسمه: “سنواصل طريق الجهاد والإعداد والاستعداد لأي معركة قادمة”.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية “ستبقى على عهدها، وأن أي انتهاك ضد شعبنا ومقدساتنا خط أحمر، وسيبقى الرد حاضرًا حال تمادى العدوان”.

بدوره قال القيادي في “حركة الجهاد الإسلامي” خالد البطش، خلال كلمته ممثلا عن القوى الوطنية والإسلامية (الفصائل الفلسطينية)، إن “التزامنا بوقف النار هو بمقدار التزام العدو (إسرائيل)”.

ولفت البطش إلى أن “المعركة الأخيرة مع الاحتلال أسست لمرحلة التحرير القادم، وشكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ الصراع مع الكيان (إسرائيل)”. (الأناضول)