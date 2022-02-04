كتائب القسام تقدم نصائحها في حفر النفق للوصول الى الطفل ريان

ابدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس رأيها في طريقة الحفر التي تقوم بها فرق الانقاذ المغربية من اجل استخراج الطفل ريان (5 سنوات) العالق في البئر منذ عصر يوم الثلاثاء الماضي
وكتب ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في تغيريده على موقع تويتر معلومة وصفها بالهامة قال فيها:
أن كانت الارض طينية فمن الممكن الدخول بشكل أفقي ولن يحدث اي انهيار ،
اما في حالة كانت التربة رملية فمن الممكن الاستعانة بالخرسان المسلح او ما شابة من الواح الحديد والمعدن المقوى ..
معلومة هامة— أبو عبيدة 🇵🇸 (@aboobyda_gaza) February 4, 2022
أن كانت الارض طينية فمن الممكن الدخول بشكل أفقي ولن يحدث اي انهيار ،
اما في حالة كانت التربة رملية فمن الممكن الاستعانة بالخرسان المسلح او ما شابة من الواح الحديد والمعدن المقوى ..
حفظ الله الطفل ريان .#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/ULUq0apD37
وقال ابو عبيده في تغريده اخرى
يجب أن يكون الخرسان والحديد قوي جدا ليتحمل قوة الضغط الهائل من الرمال ...— أبو عبيدة 🇵🇸 (@aboobyda_gaza) February 4, 2022
نسأل الله السلامة للجميع .
حماس متمرسة في حفر الانفاق
وقامت حركة حماس التي تُسيّر قطاع غزة ببناءِ شبكةٍ متطورةٍ من الأنفاق العسكرية منذُ سيطرتها على القطاع في عام 2007. يتفرَّعُ نظام الأنفاق أسفل العديد من المدن الفلسطينيّة بما في ذلك خان يونس وجباليا ومخيم الشاطئ.
ونجحت حماس في صُنعِ نوعينِ من الأنفاق: داخلية وخارجيّة؛ أما الأولى فهي تلك التي تمتدُّ على طولِ عشرات الكيلومترات داخل قطاع غزة، وتُستخدم لأغراض عدّة بما في ذلك إخفاء ترسانةِ حماس من الصواريخ تحت الأرض، تسهيل الاتصالات، السماح بإخفاء مخزونات الذخيرة وإخفاء النشطاء مما يُصعِّبُ على الاحتلال الإسرائيلي كشفهم عبر طائراته المُسيّرة.
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