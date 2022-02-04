كتائب القسام تقدم نصائحها في حفر النفق للوصول الى الطفل ريان

ابدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس رأيها في طريقة الحفر التي تقوم بها فرق الانقاذ المغربية من اجل استخراج الطفل ريان (5 سنوات) العالق في البئر منذ عصر يوم الثلاثاء الماضي

وكتب ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في تغيريده على موقع تويتر معلومة وصفها بالهامة قال فيها:

أن كانت الارض طينية فمن الممكن الدخول بشكل أفقي ولن يحدث اي انهيار ،

اما في حالة كانت التربة رملية فمن الممكن الاستعانة بالخرسان المسلح او ما شابة من الواح الحديد والمعدن المقوى ..

معلومة هامة

أن كانت الارض طينية فمن الممكن الدخول بشكل أفقي ولن يحدث اي انهيار ،

اما في حالة كانت التربة رملية فمن الممكن الاستعانة بالخرسان المسلح او ما شابة من الواح الحديد والمعدن المقوى ..



حفظ الله الطفل ريان .#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/ULUq0apD37 — أبو عبيدة 🇵🇸 (@aboobyda_gaza) February 4, 2022

وقال ابو عبيده في تغريده اخرى

يجب أن يكون الخرسان والحديد قوي جدا ليتحمل قوة الضغط الهائل من الرمال ...



نسأل الله السلامة للجميع . — أبو عبيدة 🇵🇸 (@aboobyda_gaza) February 4, 2022

حماس متمرسة في حفر الانفاق

وقامت حركة حماس التي تُسيّر قطاع غزة ببناءِ شبكةٍ متطورةٍ من الأنفاق العسكرية منذُ سيطرتها على القطاع في عام 2007. يتفرَّعُ نظام الأنفاق أسفل العديد من المدن الفلسطينيّة بما في ذلك خان يونس و‌جباليا و‌مخيم الشاطئ.

ونجحت حماس في صُنعِ نوعينِ من الأنفاق: داخلية وخارجيّة؛ أما الأولى فهي تلك التي تمتدُّ على طولِ عشرات الكيلومترات داخل قطاع غزة، وتُستخدم لأغراض عدّة بما في ذلك إخفاء ترسانةِ حماس من الصواريخ تحت الأرض، تسهيل الاتصالات، السماح بإخفاء مخزونات الذخيرة وإخفاء النشطاء مما يُصعِّبُ على الاحتلال الإسرائيلي كشفهم عبر طائراته المُسيّرة.