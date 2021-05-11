كتائب القسام تكشف عن صواريخ جديدة من طراز A120

كشفت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة “حماس”، أن الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس عصر الإثنين، “نفذت بصواريخ من طراز A120 تيمناً بالقائد القسامي رائد العطار”.

وقالت كتائب القسام، في بيان صدر عنها، فجر الثلاثاء، إن “الصواريخ تحمل رؤوسا متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية، ويصل مداها إلى 120 كم”.

وأضافت أنها “تدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة”.

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة المحاصر تحمل اسم” حارس الأسوار”، بحسب موقع “واللا” الإسرائيلي.

وحتى فجر الثلاثاء، استشهد 20 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، وأصيب 95 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأعادت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، اقتحام المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، بعد اقتحامه لمدة 4 ساعات صباح اليوم ذاته، والاعتداء على المصلين فيه.

وخلف الاقتحامان أكثر من 612 إصابة بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق “الهلال الأحمر” الفلسطيني.

وانتقل التوتر في القدس المحتلة إلى قطاع غزة، بعد أن منحت “الغرفة المشتركة” في القطاع، إسرائيل، مهلة حتى (15.00 تغ) من مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

وعقب انتهاء المهلة، أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 150 صاروخا تجاه إسرائيل بما في ذلك 7 على مدينة القدس، فيما استهدفت باقي الصواريخ عسقلان وسديروت ومستوطنات بمنطقة غلاف غزة.

كما أصيب إسرائيلي لدى استهداف سيارته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من قطاع غزة على شمال منطقة الغلاف، بحسب بيان للجيش. (الأناضول)