كتائب القسام تكشف معلومات عن القوة الاسرائيلية التي دخلت غزة

مقاتلون من كتائب القسام/ ارشيفية

نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، بيانا تكشف فيه معلومات عن أفراد العملية الإسرائيلية الخاصة التي انفضح أمرها في قطاع غزة ووترت الوضع الأمني هناك.

وقالت الكتائب في بيان إنها تمكنت من الوصول إلى "مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة شرق خانيونس".

وأدرجت مع البيان صورا قالت إنها لعدد من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة وأخرى لمركبة وشاحنة استخدمتها القوة، خلال العملية في القطاع.

ودعا البيان المواطنين إلى تقديم أية معلومات بخصوص الصور المنشورة.

وتوترت الأوضاع الأمنية بعد عملية سرية إسرائيلية جرت في 11 نوفمبر داخل قطاع غزة وأدت إلى اندلاع اشتباك بين القوة الإسرائيلية وقوة تابعة لكتائب القسام، أسفر عن مقتل أحد قادة القسام وستة عناصر آخرين إضافة إلى عقيد في الجيش الإسرائيلي.