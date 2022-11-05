كتائب من حزب الله والحشد لقمع الانتفاضة الايرانية

كشفت مصادراعلامية وتقاريرالمعارضة الايرانية ان النظام في طهران استقدم كتائب ضاربة من حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي المواليان لايران للمساعدة في قمع الانتفاضة الشعبية التي امتدت الى غالبية اراضي البلاد

ووفق التقارير الصادرة عن المعارضة الايرانية فان رحلة خاصة نقلت من مطار بغداد "يوم الإثنين الماضي عناصر من قوات الحشد الشعبي وكتائب حزب الله إلى مدينة مشهد بهدف قمع الانتفاضة الثورية للشعب ضد الحكومة الايرانية"

واوضحت المصادر ان "الرحلة أقلت نحو 150 عنصراً تتراوح أعمارهم بين 25 و 30 عاماً، يرتدون أزياء رسمية خاصة وحقائب سوداء، توجهت إلى مدينة مشهد مع كبار الشخصيات بالمطار" ولم يُسمح لأحد بالاقتراب من بوابتهم.

ولم يتوقف الامر عند الاستعانة بالحشد الشعبي وفق المصدر الذي يؤكد ان حسن نصر الله ، زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني، يخطط لإرسال وحدتي العمليات الخاصة 133 و 910 إلى طهران لمساعدة في قمع الانتفاضة المشتعلة منذ نحو شهرين

وتوضح بان زعيم مليشيا حزب الله اللبناني امر بإرسال 9500 عنصر من قواته إلى إيران لقمع الاحتجاجات التي شلت غالبية المدن الايرانية الرئيسية فيما يدعو النشطاء لتوسيعها بعد ان رفعت شعارات اسقاط النظام



ومارست الفصائل المذكورة دورا رئيسيا في قمع الانتفاضة السورية وتدفق اكثر من 80 فصيلا شيعيا من ايران ولبنان والعراق وباكستان وافغانستان ، قتل منهم الالاف وفشلو في السيطرة على الثورة السورية قبل ان يتدخل زعيم مليشيا قوات القدس السابق اللواء قاسم سليماني لدى السلطات الروسية واقناعها بالمساندة لوقف تقدم الثورة السورية

واقر زعيم حزب الله بعد انكار طويل بارسال قواته بعد سقوط مئات القتلى في صفوفهم، واكد انه مستعد للذهاب الى سورية بنفسه ومعه قيادة الحزب لحماية نظام بشار الاسد.