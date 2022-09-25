كتاب نوستراداموس يتصدر قائمة المبيعات بعد تنبؤه بوفاة إليزابيث

قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الأحد، ان كتاب "النبوءات" للمنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس ، والذي يعود لأكثر من 450 عاما، حقق مبيعات قياسية بعد تحقق نبوءته فيه توقعت بدقة بموعد وفاة الملكة إليزابيث.

وذكرت الصحيفة ان 5 نسخ فقط من الكتاب بيعت خلال الاسبوع الذي سبق وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، فيما بيعت 8 الاف نسخة في الاسبوع التالي على وفاتها، ما جعله يتصدر قائمة مبيعات الكتب عالميا.

وكان الصيدلاني والمنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس نشر مجموعات من النبوءات في كتاب سماه "النبوءات"، وصدرت الطبعة الأولى في عام 1555.

ويتضمن الكتاب الذي يحظى منذ ذلك الحين بشهرة عالمية تنبؤات لأحداث ستقع حتى نهاية العالم الذي توقع أن تكون في عام 3797.

وفي كتابه، يتوقع نوستراداموس ايضا بان الملك الذي يخلف إليزابيث "لن يفلت من ماضيه"، وسيتنازل عن العرش.

وتقول النبوءة إن "خليفة غير متوقع سيتم اختياره لحكم بريطانيا"، مضيفا انه بقعة سوداء في تاريخ الملك "ستطارده وتزيحه عن العرش".

وبالفعل، فان البريطانيين ينظرون ببعض العدائية تجاه الملك تشارلز، بسبب خلافه مع زوجته الراحلة الأميرة ديانا، والذي استمر حتى وفاتها بحادث مأساوي عام 1997.

وقد تنبأ نوستراداموس كذلك بحرب كبيرة في أوروبا، والتي اعتبرها الخبراء توقعه بوقوع الحرب العالمية الثانية، كما توقع الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

من هو نوستراداموس ؟

نوستراداموس أو ميشيل دى نوسترادام و الذى يوصف بانه اشهر العرافين على مر العصور، ولد عام 1503 وعاش 63 عاما .. ونشر مجموعات من التوقعات فى كتابه "النبوءات"، والتى أصبحت منذ ذلك الحين مشهورة في جميع أنحاء العالم.

نوستراداموس تنبأ بدقة بموعد وفاة إليزابيث وبمصير تشارلز

ولد لعائلة يهودية، لكن فى عام 1512م تحولت الأسرة الى العقيدة الكاثوليكية، وكان نوستراداموس حينها في التاسعة من عمره، فيما أدرج والده عام 1512م على أنهما عضوان في الجماعة المسيحية الجديدة.

ونوستراداموس هو الابن الأكبر للأسرة، وكان له 4 أخوة إلا انه كان ذكيا و نابغة و بدأت تظهر آثار هذا الذكاء وهو لم يزل في أول شبابه.

وقد أوكل والده أمر تعليمه إلى جده جان الذى علمه قواعد اللاتينية والإغريقية والعبرية وأصول الرياضيات والتنجيم الذي يسميه نوستراداموس ” العلم السماوى”. ولاحقا عام 1522 ارسله لدراسة الطب في مدينة مونبيلييه وكان عمره 19 عاماً.

وخلال تلك الفترة كان الطاعون متوطناً في جنوبي فرنسا ولم يستطع أن ينكر أحد شجاعته في مواجهة المرض وإنسانيته تجاه المرضى وكرمه تجاه الفقراء، وذاع صيته على أنه رجل معالج وهو ما يزال في هذه المرحلة المبكرة من حياته.

وكان نوستراداموس يستخدم طرقا ابداعيه في العلاج فيما أمكن العثور على وصفات بعض هذه الأدوية فيما بعد في كتاب نشره عام 1552 .

تزوج شابة من طبقة اجتماعية رفيعة، وعلى قدر كبير من الجمال والسحر اسمها مارى جورج، رزق منها بولد وبنت وكانت حياته تبدو متكاملة قبل ان يقضي الطاعون على زوجته وابنيه، وبعد ذلك على زوجتين أخريين كان قد اقترن بهما.

اتهم بالهرطقة عام 1538 لأنه حدث أن أبدى ملحوظة دون قصد قبل ذلك بسنين وقد نقلت هذه الملحوظة للسلطات، فقد علق نوستراداموس على عامل يقوم بصب تمثال برونزى للعذراء بأنه إنما كان يصنع الشياطين .

وحين أرسلت محكمة التفتيش فى طلبه هرب مبتعداً قدر الإمكان عن سلطات الكنيسة على مدى السنوات الست التالية.

فى عام 1550م انتقل نوستراداموس إلى مدينة صالون الفرنسية – المكان الذي بدأ فيه كتابة تنبؤاته التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الكنيسة وعند الملوك والحكام، خاصة عندما كانت تتعلق بوراثة العرش أو موت الملك أو هزيمة جيش أو ما إلى ذلك.