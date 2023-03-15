كتب على أجسادهن وهددهن بفيديوهات فاضحة.. مشعوذ عراقي يبتز 250 سيدة (فيديو)

البوابة - كشف فيديو نشره جهاز الأمن الوطني في العراق، تفاصيل مثيرة عن عمليات نصب واحتيال وابتزاز، قام بها مشعوذ عراقي، بحق مئات السيدات، بعد ادعائه القدرة على المعالجة الروحانية وفك السحر.

ووفقا لاعترافات المشعوذ، الذي تم القاء القبض عليه مع مشعوذ آخر في محافظة المثنى، فإنه كان يكتب على أجساد النساء، ويسجل لهن الفيديوهات الفاضحة، مبينا أنه أوقع بحوالي 250 سيدة خلال ال 5 سنوات الماضية.

وأشار المشعوذ، إلى أنه كان يبتز السيدات، ويطلب منهن الأموال، مقابل عدم نشر الصور الفاضحة التي أرسلنها إليه، والفيديوهات التي صورها لهن.

وقال المشعوذ، إنه بدأ عمله من خلال صفحات أنشأها على مواقع التواصل الإجتماعي، تحت مسميات مختلفة ومنها: السيد علي للعلاج الروحاني، وأبو علي، والحاج علي وغيرها، مع نشر رقم هاتفه.

وأضاف المتهم، الذي اكد عدم معرفته بأي شيء عن عالم الروحانيات، إنه تمكن من جمع حوالي 50 مليون دينار عراقي، منذ بدء عمله في الشعوذة، وأنه استقبل نحو 1500 اتصال.

ضحية تعترف

من جهتها، قالت إحدى ضحايا المشعوذ، إنها دفعت له ما يقارب المليون دينار عراقي، وأنها وصلت لمرحلة فكرت فيها بالإنتحار، من كثرة التهديدات التي تلقتها منه، ومحاولات الإبتزاز التي وقعت عليها.

وأضافت السيدة التي ظهرت بنقاب، في الفيديو: "إن المشعوذ تمكن من سحب جميع البيانات والصور الخاصة المتعلقة بي وبعائلتي المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وبدأ يهددني بنشر الصور أو الدفع ".

وأشارت، إلى أنها توجهت لعائلتها، ومن ثم قامت بتقديم شكوى ضد المشعوذ، لدى الأجهزة الأمنية المختصة، التي بدورها ألقت القبض عليه.