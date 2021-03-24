انتخابات الكنيست.. كتلة نتنياهو تتراجع أمام المعارضة

أفادت وكالات بأنه بعد فرز أكثر من90% من الأصوات في انتخابات الكنيست حصل المعسكر الداعم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهوعلى 52 مقعدا، بينما المعسكر المناوئ حصل على 56 مقعدا.

وتناولت وسائل الإعلام العبرية النتائج الأولية للانتخابات، فبحسب هيئة إذاعة البث الإسرائيلية "مكان"، حظي حزب الليكود بـ 30 مقعدا بعد فرز نحو 90% من الأصوات و"يش عاتيد" على 18 مقعدا فيمل تحصل المشتركة على ستة مقاعد والموحدة 5 مقاعد.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "جورازاليم بوست"، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد لن يتمكن من تشكيل حكومة للمرة السابعة في حياته السياسية التي تمتد لثلاثة عقود، وذلك وفقا للنتائج الأولية لـ 89٪ من مراكز الاقتراع العادية التي أوردتها لجنة الانتخابات المركزية.

وبحسب الصحيفة، فإن كتلة نتنياهو المكونة من الليكود وشاس ويهدوت هتوراة والحزب الديني فازت بـ 59 مقعدا، إلى جانب يمينا، أي أقل بمقعدين من الأغلبية.

وبحسب النتائج المرحلية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، فقد حصل حزب الليكود على 30 مقعدا، و"يش عتيد" 18 مقعدا، وشاس 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، و"كاحول لافان" 8 مقاعد، وحزب العمل 7 مقاعد، و"يمينا" 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 6 مقاعد، والقائمة المشتركة 6 مقاعد، والصهيونية الدينية 6 مقاعد، و"تكفا حداشا" 6 مقاعد، و"ميرتس" 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 5 مقاعد.