العياش تطلق صاروخا باتجاه مستوطنة غرب جنين.. تشييع شهيدين في أريحا (فيديو)

أعلنت كتيبة العياش اليوم الثلاثاء عن إطلاق صاروخ من نوع قسام (1) باتجاه مستوطنة "شاكيد" غرب جنين.



وأوضحت الكتيبة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتعبر عن تضحيات شهدائه التي تحفّز روح الجهاد والتطور المستمر في أساليب المقاومة.

وأكدت الكتيبة في بيانها أنهم ماضون في سبيلهم رغم التحديات الأمنية والمحدوديات التي يواجهونها، متعهدين بجعل منطقة العياش مكانًا محتدمًا لأعداء الحرية والعدالة.

تشييع الولجي ونجوم في أريحا

وفي سياق متصل، شُيّع جثمان الطفل قصي عمر الولجي والشاب محمد ربحي نجوم في أريحا اليوم الثلاثاء إلى مثواهما الأخير.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشابين نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر بأريحا فجر اليوم.

وأفادت الوزارة، بأن الشهيدين قصي عمر الولجي (16 عامًا) والشاب محمد ربحي نجوم (25 عامًا)، توفيا بعد أن تعرضا لإصابات ناجمة عن رصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم عقبة جبر.

وشهدت مدينة أريحا موكب جنازة الشهيدين حيث انطلق من مستشفى أريحا الحكومي.

وقاد مشيعو الشهيد محمد ربحي نجوم موكبًا نحو منزل عائلته في عقبة جبر، ثم انتقلوا إلى مقبرة الشهداء في المخيم. بينما اتجه موكب جثمان الشهيد قصي عمر الولجي إلى منزل عائلته في حي كتف الواد وسط أريحا، ومن ثم توجه إلى مسجد أريحا القديم.

فيما شجب المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين جرائم الاحتلال التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وناشدوا لتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للاحتلال.

من جهتها أعلنت حركة فتح في مخيم عقبة جبر الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء تكريمًا لأرواح الشهيدين.

