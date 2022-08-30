كدفعة أولى.. ألف أسير فلسطيني يبدؤون الإضراب يوم الخميس

يبدأ ألف أسير فلسطيني في سجون الإحتلال الاسرائيلي، يوم الخميس المقبل، كدفعة أولى إضرابا مفتوحا عن الطعام، وسط حالة من التوتر الشديد داخل السجون، بحسب ما أفادت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وقالت "لجنة الطوارىء": "مع دخول الأسرى الإضراب عن الطعام، سيتم الإستمرار في حل الهيئات التنظيمية للأسرى داخل السجون، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان مستمرة."

وأضافت: نخوض معركتنا "موحدون في مواجهة السجان" بقيادة وطنية تمثل فصائل شعبنا؛ متسلحين بوحدة حقيقية في خندق مقاومة صلف السجان وحقده.

وأكدت، على أن الوحدة التي جسَّدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر، هذه الوحدة التي عنوانها حرية شعب وأرض فلسطين، والتي تُثبت أن العدو واحد وأنه لا مكان للفرقة والتشرذم في مواجهته، والتي تؤكد أن الوحدة الوطنية يمكن تحققها إن توفرت الإرادة الحقيقية لذلك من كافة الأطراف.

وأردف البيان: هذه المعركة التي فُرضت علينا لن نقبل إلا بتتويجها بالنصر المبين -بإذن الله-، ونحتاج لجهاد كل مخلص من أبناء هذا الوطن، فأنتم درعنا الحامي وظلنا الممتد وسندنا في مواجهة السجان، ونخص بالذكر طلبة المدارس والجامعات، ونقاباتنا المهنية، ومؤسساتنا الحقوقية، فالجميع مدعو للضغط على الاحتلال بكافة الأدوات والإمكانيات المتاحة حتى يستجيب لمطالبنا، ولنشارك جميعًا في فضح سياساته العنصرية والحاقدة ضد أسرانا العظام.

وعن صور الأسير عواودة قالت: صور الأسير البطل خليل عواودة التي ظهر فيها في حالة صحية صعبة؛ لهي أكبر دليل على عنجهية هذا العدو اللئيم، وهي في ذات الوقت أكبر دليل على ثبات وعزيمة الأسير الفلسطيني وعناده في مواجهة السجان لنيل حقوقه.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن "إدارة السجون تواصل تعنتها ورفضها للتراجع عن الإجراءات التي تلوح بفرضها على الأسرى"، وأضاف أن إدارة السجون ترفض الالتزام بـ"التفاهمات السابقة مع الأسرى".

وفي 21 آب/ أغسطس الجاري، أعلن الأسرى الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم واتخاذ إدارة السجون الإسرائيلية إجراءات "تنكيلية" بحق كافة الأسرى بعد تمكّن 6 أسرى من الفرار عبر نفق من سجن جلبوع في أيلول/ سبتمبر 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقًا.