كردستان العراق يفرض حظر تجوال خلال عيد الفطر

قررت السلطات المحلية في إقليم كردستان شمالي العراق، الأربعاء، فرض حظر تجوال شامل خلال عيد الفطر للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة في أربيل، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، إن حكومة الإقليم قررت فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الفطر.

ويبلغ مجمل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الإقليم، حتى الأربعاء، 149 ألفا و140، بينها 4 آلاف و5 وفيات، و125 ألفا و601 حالة شفاء، بينما يبلغ إجمالي الإصابات في العراق مليونا و51 ألفا و868 إصابة، بينها 15 ألفا و392 وفاة، و927 ألفا و575 حالة تعاف.

وأضاف عادل أن الحكومة قررت أيضا تعليق السفر إلى الهند، وحجر كل مسافر قادم من هناك لمدة 14 يوما، دون الإشارة إلى مدة تعليق السفر.

ويفرض العراق، منذ الشهر الماضي، إجراءات إضافية لاحتواء تصاعد إصابات "كورونا"، بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية.

وتشهد الهند موجة إصابات قياسية على مستوى العالم مؤخرا، إذ سجلت البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 360 ألف حالة إصابة جديدة، وهي أكبر حصيلة يومية في العالم.

وفي المجمل بلغت الإصابات في الهند نحو 18 مليونا، وزادت الوفيات بواقع 3 آلاف و293، في أكبر حصيلة يومية في الهند حتى الآن، مما يرفع عدد المتوفين جراء الإصابة إلى 201 ألفا و187.