كردستان لـ نصرالله: لا تجرؤ على رفع رأسك امام اعداءك.. اسلوبك صبياني

ردت حكومة إقليم كردستان العراق على تصريحات حسن نصر-الله زعيم ميليشيا “حزب- الله”، معتبرة أنها “أسلوب صبياني تجاه شعب بطل”.

وكان نصرالله وفي كلمته الأخيرة هاجم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، وزعم أن الأخير انتابه الخوف عند هجوم “داعش”، وأنه اتصل بقائد ” فيلق القدس” الإيراني حينها قاسم سليماني الذي وصل مع مجموعة من القادة بينهم قادة من “حزب-الله” وهذا ما أبعد الخطر عن أرض الإقليم.

وأكد جوتيار عادل المتحدث باسم الإقليم، أن “قوات البيشمركة هي التي دافعت عن أربيل وعن كردستان وليس غيرهم”، وتابع “أثار استغرابنا هجومكم بصوت هزيل وأسلوب صبياني على إقليم كردستان وعلى زعيم أمة، إنك يا من لم تر نور الشمس منذ سنين لاختبائك في الأقبية، تهين وتهزأ بشعب بطل، كان عليك بدلا عن هذا التهجم غير المبرر أن تدافع عن شعب مضطهد يعاني الظلم منذ سنين”.

وأضاف أن “قوات البيشمركة هي التي دافعت عن أربيل وعن كردستان وليس غيرهم لكننا رغم ذلك شكرنا كل من ساعدنا”.

وتابع عادل موجها حديثه إلى نصرالله “أما الشخص الذي تقول إنه كان يمثلكم وشارك في زيارة البارزاني، فلا بد أنه نفس الشخص الذي كان يحلم مع أمثاله في أيام 16 و20 و26 تشرين الأول 2017 باحتلال كردستان، لكن أرغمت أنوفهم على مواجهة صمود البيشمركة ودفاعهم البطولي، وقبرت أحلامهم”.

وختم البيان “إنك يا من لا تجرؤ على رفع رأسك خوفا من أعدائك، ما الذي يجعلك تتحرش بشعب لا رابط يربطك به”، معتبرا أن “البارزاني هو رمز صمود أمة وأنت أيها الرعديد (الجَبان الذي يرتعد ويضطرب عند القتال) أصغر بكثير من أن تتطاول عليه”.