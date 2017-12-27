كركوك: تفجير يودي بـ 3 جنود

مقتل وإصابة 3 عسكريين بانفجار جنوبي كركوك

ذكرت الشرطة العراقية أن اثنين من الجنود العراقيين قتلا وأصيب ضابط برتبة مقدم في انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم داعش جنوبي مدينة كركوك 250 كيلومتراً شمالي بغداد.

وقالت مصادر في شرطة كركوك إن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية للجيش العراقي في قرية غيدا في قضاء داقوق جنوبي كركوك زرعها تنظيم داعش أدت إلى مقتل اثنين من الجنود وإصابة ضابط برتبة مقدم بجروح".

ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري إنهاء وجود داعش عسكرياً في العراق، إلا أن عناصر التنظيم تشن هجمات من حين لآخر في البلاد.