كرواتيا ترفض تسليم بوسني متهم بقتل الزواري إلى تونس

محمد الزواري

رفضت المحكمة العليا في كرواتيا يوم الاثنين تسليم مواطن بوسني مطلوب لدى تونس لمزاعم متعلقة بضلوعه في قتل تونسي قالت حركة حماس الفلسطينية إنه أحد أعضائها.

وذكرت المحكمة أن تونس لم تقدم ضمانات تفيد بأن البوسني المعتقل لن يتعرض لعقوبة الإعدام إذا تم تسليمه.

وقالت المحكمة "ما من شك أن المشتبه به متهم بواحدة من أسوأ الجرائم، لكن عندما يكون هناك خطر إدانته والحكم عليه بالإعدام فلا يمكن السماح بتسليمه".

وكانت البوسنة رفضت أيضا في وقت سابق هذا الشهر تسليم مشتبه به آخر في قضية مماثلة.

واغتيل محمد الزواري، وهو مهندس طيران وخبير في الطائرات بدون طيار، رميا بالرصاص في ديسمبر كانون الأول 2016 قرب مدينة صفاقس التونسية. وقالت السلطات هناك إنها ألقت القبض على عشرة تونسيين لكن فر أجنبيان مشتبه بهما في التآمر والقتل.

وأنحت حماس باللائمة على إسرائيل في قتل الزواري، الذي قالت إنه عضو بالحركة منذ عشر سنوات.