كرينبول: 200 مليون دولار عجز "الأونروا"

قال بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الخميس، إن قيمة العجز المالي الحالي في ميزانية الوكالة بلغ نحو 200 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده كرينبول، في المقر الإقليمي للوكالة، بمدينة غزة.

وأكد كرينبول على أن أونروا، لن تسمح بمحاولات بعض الأطراف، لنزع الشرعية الدولية عنها.

وأضاف:” نعلم أننا سنتعرض للكثير من الهجمات والانتقادات، لكننا سنواصل تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حسب التفويض الممنوح لنا من الأمم المتحدة، ولن نسمح على الإطلاق أي محاولة لتدمير شرعية اللاجئين”.

وتطالب إسرائيل، علانية، بإنهاء عمل وكالة “أونروا”؛ كما أن الإدارة الأمريكية الحالية، أوقفت كامل دعمها المالي للوكالة، وهو ما تسبب بأزمة تمويل كبيرة لها.

وشدد كرينبول على أن “أونروا” تبذل جهودا من أجل “تجنيد الدعم المالي لمواصلة تقديم الخدمات”، لافتا إلى أن 42 دولة ومنظمة ساعدت “أونروا” العام الماضي، على تخطّي أزمتها المالية.

وبيّن أن نحو مليون لاجئ فلسطيني يتلقون مساعدات غذائية من “أونروا”، مشيرا إلى أن وكالة الغوث، في اتصالاتها مع الدول المانحة، تخبرهم أن قضية استمرار تقديم المساعدات الغذائية متعلق بـ”كرامة هؤلاء اللاجئين واستقرارهم”.

واستكمل قائلا:” سنبذل أقصى جهد لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية خاصة هنا بغزة، كما قلت سابقا نحن بحاجة لنحو 60 مليون دولار من أجل شراء المواد الغذائية”.

وأوضح أن “أونروا” تُعيد صيانة مئات المدارس في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، على أمل أنها ستفتح المدارس في موعدها”، مضيفا:” نأمل ذلك، سنعمل ونحاول أن نبقي مدارسنا مفتوحة للعام المقبل”.

وأشار إلى أن أونروا “أعادت تحويل 500 موظف من الدوام الجزئي إلى الدوام الكامل”؛ بعد أن سبق وحوّلتهم إلى الدوام الجزئي العام الماضي.

وقال كرينبول إن “أونروا” ليست مسؤولة عن زيادة أعداد اللاجئين، مضيفا:” المسؤول عن ذلك هو فشل السياسة”.