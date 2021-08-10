كشف حقيقة دفن طفلة حية قبل 9 أعوام بمصر

نشر أحد الأشخاص في مصر خبرا حول العثور على جثة طفلة دفنت حية، وفقا لروايته.

إلا أن أجهزة وزارة الداخلية المصرية تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن عثور شخص على جثة طفلة مختفية منذ 9 أعوام بعد أن دُفنت حية.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، حيث لم يتم تحرير أي محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبطه، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الخبر المشار إليه دون التأكد من صحته، بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.