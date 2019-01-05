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كشف كواليس زيارة ترامب السرية إلى عين الأسد وما تسلّمه من "قيادي" عراقي

كشف كواليس زيارة ترامب السرية إلى عين الأسد وما تسلّمه من "قيادي" عراقي
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