كشمير.. مصرع 3 جنود هنود بإنهيار جليدي

لقي 3 جنود هنود مصرعهم، إثر انهيار جليدي وقع في قطاع ماتشيل الشمالي الغربي في إقليم كشمير، بمنطقة جبال الهيملايا على طول الحدود بين الهند وباكستان.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، إمرون موسافي، بأن الإنهيار الجليدي ضرب المنطقة التي تسيطر عليها الهند، في كشمير، يوم أمس الجمعة، مما أدى إلى محاصرة ثلاثة جنود في دورية.

وأضاف موسافي، أنه تم إنقاذ الثلاثة جنود ونقلوا إلى المستشفى لكنهم ماتوا لاحقا متأثرين بإصابتهم.

ويشهد إقليم كشمير، المقسم بين الهند وباكستان، ويطالب كلاهما بضمه، انهيارات أرضية وثلجية بشكل مستمر، تسببت بوقوع خسائر كبيرة في صفوف الجيشين الهندي والباكستاني، اللذان يمتلكان معسكرات في الإقليم.

وقتل في عام 2017، ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا، إثر 3 إنهيارات جليدية، كما أدى انهيار جليدي هائل في عام 2012، بالجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير، إلى مقتل 129 جنديا باكستانيا، وآخرين من الإقليم.