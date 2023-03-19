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كعبة المسلمين تستعد لاستقبال شهر رمضان (صور)

تاريخ النشر: 19 آذار / مارس 2023 - 07:27
تم تفقد ثوب الكعبة وعمل صيانة دورية لها من خلال فريق عمل سعودي مختص
تم تفقد ثوب الكعبة وعمل صيانة دورية لها من خلال فريق عمل سعودي مختص

البوابه - أجرت وكالة مجمع الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية صيانة كسوة الكعبة ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المقبل وذلك للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة.

وأشار أمجد الحازمي وكيل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية فقد تم تفقد ثوب الكعبة بشكل يومي وعمل صيانة دورية لها وذلك من خلال فريق عمل سعودي مختص.

ويقوم الفريق المعني وفقا للحازمي بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له بالإضافة إلى العمل على إصلاح الملحوظات بشكل فوري حال وجودها.

لافتا إلى أن فريق العمل المختص يحرص على تنظيم العمل وترتيب أولوياته وفقا لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء من خلال استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة.

 

 

 

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