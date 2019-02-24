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كلبان شرسان يهاجمان وينهشان طفلًا في حي راق بالقاهرة (فيديو)

كلبان شرسان يهاجمان وينهشان طفلًا في حي راق بالقاهرة (فيديو)
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