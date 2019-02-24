كلبان شرسان يهاجمان وينهشان طفلًا في حي راق بالقاهرة (فيديو)

صورة ماخوذة من مقطع الفيدو

أثارت واقعة مهاجمة كلبين لطفل في أحد الأحياء الراقية شرقي العاصمة المصرية القاهرة استياءً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع.

الغضب الجماهيري، انطلق لسببين رئيسين، الأول كون الواقعة حدثت في ”مدينتي“ وهي أحد أهم الأحياء الراقية في القاهرة، والثاني كون البعض يترك الكلاب طليقة في الشوارع.

وأظهر مقطع الفيديو طفلًا يُدعى محمد إيهاب وهو يُحاول الإفلات من كلبين أصرّا على مهاجمته، وكادا يفتكان به، قبل أن تتدخل سيدتان يبدو أنّ إحداهما صاحبة الكلبين، بينما بدت الأخرى تدافع عن الطفل باستماتة.

وقال والد الطفل خلال اتصال هاتفي مع قناة "مصر مباشر" انه لن يتنازل عن حق ابنه، منوها الى ان الكلبين تعود ملكيتهما لمستشار (قاض)، وان الاخير زاره ليلا ومعه بعض الحلوى من اجل ان يعتذر عن الحادثة.

واضاف ان الكلبين سبق ان هاجما اطفالا اخرين في الحي، وان القضايا كانت تنتهي بالتصالح بسبب موقع القاضي.

وقالت والدة الطفل عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”ابني بيلعب في الجاردن يتهجم عليه كلبين متشرسين يقطعوا لحمه ويأكلون رأسه أنا ما قادرة أتمالك أعصابي من منظر ابني واللى حصل له إبني محتاج علاج نفسي أكتر من العلاج الجسدي“.

واوضحت "لم يقوم باستفزاز الكلاب وانما تفاجأ بهم اثنار وجوده فى الباركينج الخاص وكان

يتحدث مع اصدقائه ثم شاهد الكلاب وخاف منهم وقام بمحاولة الهروب الى منزله بحكم سنهم الصغير الاطفال

خافت وأبتديت الكلاب بمهاجمه البطل محمد ايهاب وحاول انه يطلع عمارتنا ولاكن الكلاب مصممه

علي مهاجمته وصاحبه الكلاب لما شافت كلابها بتأ ابني مسكته وحاولت تحميه ولاكن الكلاب ثأرت اكتر

وهاجمت اكتر علشان افتكرت الولدعدو للسيده مالكه الكلاب وهي بتتخانق معاه والسيدة مالكه الكلب وبنتها".

ويقبع الطفل الآن داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج بينما قال عدد من جيرانه عبر ”فيسبوك“ إن الطفل مصاب بهلع شديد نتيجة الواقعة.

عدد من المدونين على ”فيسبوك“، خاصة ساكني ”مدينتي“، تداولوا الفيديو تحت هاشتاغ ”#الكلاب_تقتل_أولادنا“، إذ شنوا هجومًا على المسؤولين عن الحي، بسبب ترك الكلاب تعبث في شوراع المدينة، فيما هاجم آخرون صاحب الكلبين لتركهما دون قيد.

وانتقد عدد من الشباب حدوث هذه الواقعة، مطالبين الحكومة بضرورة وضع حدٍ لإطلاق الكلاب في الشوارع.