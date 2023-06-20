كم عدد الاوكرانيات المشاركات في الهجوم المضاد على الجيش الروسي؟

كشفت السلطات الاوكرانية عن عدد النساء المشاركات في الهجوم المضاد على القوات الروسية وقالت وزارة "الخارجية" الوكرانية ان النساء "يحاربن ويضحين بحياتهن من أجل حماية حرية أوكرانيا".

وقالت صفحة زارة الخارجية الاوكرانية على موقع التواصل تويتر ان 42000 امرأة تخدم في القوات المسلحة لأوكرانيا، من بينهن 5000 سيدة يخدمن على الخطوط الامامية "خط المواجهة" مع القوات الروسية التي بدأت عملية عسكرية في 24 فبراير عام 2022.

واعلنت اوكرانيا شن هجمات على مناطق مختلفة من خط المواجهة الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر في هجومها المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة 18 في المئة من أراضيها التي سيطرت عليها روسيا وتم اجراء استفتاء فيها تمخضت النتائج عن الاستقلال قبل الاعلان عن الانضمام الى روسيا

More than 42000 women serve in the Armed Forces of #Ukraine. At least 5000 among them are defending the country on the front line.



🇺🇦Women fight and sacrifice their lives to protect Ukraine’s freedom 💙💛 pic.twitter.com/PF0idqTEqU — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 19, 2023

وتؤكد موسكو ان عمليتها العسكرية التي بدأت في فبراير 2022 هدفها تطهير اوكرانيا من النازيين والحفاظ على الامن القومي الروسي بعد محاولة القيادة الاوكرانية اقامة قواعد غربية لحلف الناتو والانضمام الى هذا الحلف