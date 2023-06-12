كم مرة يجب على الازواج ممارسة العلاقة الجنسية؟

نصح خبراء وعلماء الطب والنفس الازواج بعدم الانقطاع طويلا عن ممارسة العلاقة الجنسية، بهدف ازاله حالات التوتر وقد حدد باحثون بريطانيون ممارسة تلك العلاقة ثلاث مرات اسبوعيا على الاقل بهدف الوصول الى حالة الاسترخاء الجسدي والفكري

يقول هؤلاء ان ضغط العمل سواءا للرجل او المراة واستغراقهما في مهامها ينتج عنه مواجهة شعورهم بالتونر والقلق، ويتسبب في حرمانهم من النوم، مما يتسبب في تتضاءل حياتهم الجنسية، علما ان ممارسة العلاقة الزوجية قد تساهم بشكل كبير في التخلص من التوتر؛ والـ "ستريس" بعد ان اكتشفو ان هرمونات السعادة تنمو نتيجة ممارسة الجنس بما في ذلك السيروتونين والدوبامين وهرمون الاحتضان "الأوكسيتوسين وفق ما قالت تريسي سينسبري

الباحثة البريطانية تنصح بـ ممارسة العلاقة الزوجية لأي شخص يواجه ضغوطًا في حياته ، حيث ان هرمونات الدوبامين والأوكسيتوسين والسيروتونين والإندورفين الإيجابي، لا تنتج هرمونات السعادة فحسب بل وهرمونات القوة والمرونة ايضا.