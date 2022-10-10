كنائس القدس تحذر لندن من نقل سفارتها للمدينة المحتلة

حذرت كنائس القدس الاثنين، من ان نقل سفارة بريطانيا الى المدينة المقدسة الذي المحت اليه رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليزا تراس، سيكون من شأنه زعزعة التناغم الديني فيها وكذلك "العلاقات الجيدة بين الطوائف الدينية في جميع أنحاء العالم"

وفي موقف رحبت به إسرائيل ودانه الفلسطينيون، ابلغت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس نظيرها الإسرائيلي يائير لبيد الشهر الماضي بنيتها “مراجعة الموقع الحالي للسفارة البريطانية في إسرائيل”.

وقال قادة كنائس القدس في بيان مشترك الاثنين، انه يشعرون بقلق ازاء احتمال ان تحذو بريطانيا حذو الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب .

ووصفت الكنائس احتلال وضم إسرائيل للقدس الشرقية التي يطمح الفلسطينيون لجعلها عاصمة دولتهم المستقبلية “غير مقبول”، ودعت بريطانيا إلى “مضاعفة جهودها الدبلوماسية” لوضع حد للنزاع بدلاً من نقل السفارة.

واكد بيان الكنائس إن “الوضع الديني الراهن في القدس ضروري للحفاظ على التناغم في المدينة المقدسة والعلاقات الجيدة بين الطوائف الدينية في جميع أنحاء العالم”.