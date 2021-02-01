كنة القذافي تشتكي للاسد: السوريين ما بحبوني

اشتكت إلين سكاف، زوجة هانيبال معمر القذافي، الى الرئيس السوري بشار الاسد من نبذ الشعب لها وعدم قبولها وقالت في رسالة بعد ارتكابها حادث اسفرعن مصرع فتاة صيدلانية في منطقة المزة الراقية ان الشعب السوري والقائمين على إقامتها في سوريا “غير مرحبين” بوجودها، ويحاولون بشتى الوسائل تشويه صورتها وسمعتها لإحراج السلطات.

وفاة الشابة السورية الصيدلانية ربا

بعد اصابتها منذ يومين بعملية دعس بالسيارة من قبل اللبنانية الين سكاف زوجة ابن القذافي ومرافقتها

بالاضافة لاصابة شرطيان

لو كانت وحدة سورية عملت هيك شي بلبنان شو كان صار يا ترى ؟؟!!🤔 pic.twitter.com/YWgkKnj4qP — 🌸🔥 (@haneen9mh) January 27, 2021

أضافت مخاطبة الأسد، بلهجة عامية، “من دون ما ندخل بكتير تفاصيل، وما رح علّم الناس شغلها، لأنو يلي بدو يعرف الحقيقة وبهمه انه يعرف بيعرف يسأل ويستفسر بما انو ما في شي مخبى”.

وخاطبت سكاف أحد الضباط وقالت إنه “استفز حين لم يعرف هوية من كانت في السيارة وكانت تتحدث باللهجة اللبنانية، وأضافت أنه هجم بالعصى وضرب زجاج السيارة، وقال آخر حطولي هالكلاب بصندوق السيارة بعد ضربهم بالعصى”.

واعتبرت أن الشرطي “جاء بصلاحيات” غير موجودة ولا معروفة ولم تسمع عنها أبداً في أي دولة بالعالم.

ألين سكاف، زوجة #هانيبال_القذافي، تثير جدلاً واسعاً في #سوريا بعد دهسها عدة أشخاص بينهم رجال شرطة في العاصمة #دمشق .. فما القصة؟ pic.twitter.com/otPwvQdxAB — DW عربية (@dw_arabic) January 28, 2021



من جهته، اعتبر فريق الدفاع عن “هانيبال القذاقي وزوجته ألين سكاف”، أن الحادث الذي وقع في منطقة المزة، يوم الأحد الماضي، كان “مفتعلاً” من قبل عناصر الشرطة، بدليل سرعة التغطية الإعلامية “المضللة”، خصوصاً عبر وسائل الإعلام المعارضة للنظام لاستغلال الحادث المدبر في “النيل من صمود سوريا وقيادتها وشعبها الذي لا تنطلي عليه هذه الفبركات”.

وأوضح الفريق أن سكاف كانت تستقل سيارتها مع ابنها (15 عاماً) وإحدى صديقاتها، للتسوق في منطقة المزة، وعندما كانت متوقفة إلى جانب الطريق في انتظار استلام أغراضها من أحد المحلات، توقف شرطي وطلب أوراقها، وامتثلت لذلك.



وأضاف أن سكاف أبلغت الشرطي أنها لن تطيل التوقف، وحين استلمت حاجياتها، وأرادت المغادرة كان الشرطي قد “وضع دراجته أمام السيارة ورفض إبعادها”.

وتابع أن “إلين وصديقتها حاولتا الذهاب، إلا أن الشرطي رفض ذلك”، وبدأ “يتفوه بكلام غير لائق”، ثم جلس على مقدمة السيارة.

وبعد ذلك تدخل ضابط وعناصر الشرطة و”هجموا على من كان في السيارة وضربوهم، ثم تدخل المرافقون ليدافعوا عنهم وتعرضوا للضرب أيضاً” وفق ما نقل موقع تلفزيون الجديد



وأشارت الرسالة إلى “اعتقال ابن سكاف والاعتداء عليه بالعصا الكهربائية”، وأن سكاف تدخلت فـ”اعتدوا عليها بالضرب والشتم، فيما كان هناك شرطي يصور الواقعة”، فيما لم تشر الرسالة أبداً إلى أن سكاف دهست عنصر من الشرطة أو المارة.

وكانت امرأة تقود سيارة ومعها مرافقة، قد دهست، بحسب روايات متطابقة، عناصر شرطة ومدنيين في حي الشيخ سعد بمنطقة المزة، إلا أن شخصاً “ذا سطوة” تدخل لفض التجمع، ليل الأحد- الاثنين، وقال: “هذه المرأة تخصني”.

حادث اليم

وفي تفاصيل الحادث وبحسب مصادر محلية فإن المشكلة بدأت بعد قيام السيدة بمخالفة قواعد السير ، فقام عناصر شرطة المرور بملاحقتها و محاولة إيقافها فاشتبكوا مع عناصر المرافقة الذين كانوا برفقتها مما استدعى تدخل عدد كبير من عناصر الأمن واتضح ان السيدة المخالفة هي اللبنانية الين سكاف زوجه #هنيبال #القذافي و المقيمة في #دمشق .

قامت بدهس شرطيين قرب مشفى المواساة ، و عند قدوم الاجهزة الامنية ، قامت بشتمهم بافظع العبارات و تهديدهم بأشد الالفاظ ، الامر الذي استدعاهم لمحاولة شحطها ..

ثواني قليلة ، كان كل ضباط الشرطة و الامن مستنفرين قرب موقع الحادث ، حيث تدخل ضابط رفيع المستوى و قال للجميع: هيدي عندي



مع العلم انها مطلوبه من #الانتربول الدولي بتهمة تعذيب خادمتها .

ألين سَكاف وهي عارضة أزياء #لبنانية ولدت في سنة 1980 في بلدة سبعل في لبنان وهي متزوجة من هانيبال معمر القذافي نجل #الرئيس_الليبي الراحل معمر القذافي اتُّهمت الين بتعذيب إحدى خادماتها الإثيوبيات واقدمت على تشويهها

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