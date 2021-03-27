كندا: العقوبات الصينية غير مقبولة

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن رفضه للعقوبات التي فرضتها الصين على اثنين من مسؤولي الحقوق الدينية الأمريكيين ونائب كندي، متعهدا بمواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.

وفي تغريدة عبر "تويتر" وصف ترودو العقوبات الصينية بأنها "إجراءات غير مقبولة".

وأضاف: "سنواصل الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم مع شركائنا الدوليين".

وجاءت عقوبات بكين بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا الأسبوع الماضي بسبب ما وصفته بـ"انتهاكات لحقوق مسلمي الويغور والأقليات التركية الأخرى" في منطقة شينجيانغ بغرب الصين.

وفرضت الصين عقوبات على النائب الكندي المعارض مايكل تشونغ ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية.

وتتكون اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية من ثمانية أعضاء وكانت قد قدمت تقريرا في الشهر الجاري خلص إلى "ارتكاب فظائع في شينجيانغ تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية". (رويترز)