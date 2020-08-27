كندا تدخل على خط التحقيق في انفجار بيروت

أكد وزير الخارجية الكندي “فرانسوا-فيليب شامبين” اليوم الخميس، أن بلاده عرضت الانضمام إلى التحقيق اللبناني في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت هذا الشهر بشرط أن يكون “تحقيقا شفافا ذا مصداقية”.

“شامبين” قال بعد لقائه الرئيس اللبناني “ميشيل عون”: إن “أوتاوا مستعدة لتقديم العون وفقا لشروط سيجري تحديدها.

وكان الرئيس اللبناني “ميشال عون” قد وعد في بادئ الأمر بتحقيق سريع في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار مخزنة لسنوات بشكل لا يراعي قواعد السلامة في الرابع من أغسطس آب مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، لكنه قال في وقت لاحق إن الأمر سيستغرق وقتا.

وتفقد وزير خارجية، مرفأ بيروت للاطلاع على الاضرار التي لحقت به من جراء الانفجار، كما تفقد سير عمليات الاغاثة في بيروت من منظمات حكومية وغير حكومية ودولية ومحلية من بينها الخيمة الكندية.

وزير الخارجية “شامباين” وصل، ليل الأربعاء/الخميس، إلى لبنان، في إطار زيارة تضامنية مع بعد انفجار مرفأ بيروت.وخلف الانفجار العنيف، الذي وقع في 4 آب الجاري، بسبب تخرين أطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في أحد عنابر المرفأ بطريقة غير آمنة، أكثر من 180 قتيل و6500 جريح.

ودفع الغضب الشعبي الذي تلا الانفجار الحكومة اللبنانية برئاسة “حسان دياب” إلى الاستقالة، كما فتحت السلطات تحقيقا في الحادثة، يشارك فيه خبراء فرنسيون وآخرون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

يذكر أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على 25 شخصا حتى الآن ”من المسؤولين مباشرة أو غير مباشرة على وضع المرفأ“ في إطار التحقيق.