كندا تشكك بمصداقية التقرير الإيراني حول إسقاط الطائرة الأوكرانية

تقول إيران إنها أسقطت الطائرة في يناير كانون الثاني ظنا منها أنها صاروخ في وقت كان يشهد توترا شديدا مع الولايات المتحدة. ولقي جميع من كان على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا.

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين الاثنين إن بلاده لا ترى مصداقية كبيرة في التقرير الإيراني المبدئي بخصوص إسقاط طائرة أوكرانية الذي تقول طهران إن سببه خطأ في توجيه الرادار وخطأ بشري.

وأضاف الوزير في مقابلة عبر الهاتف ”لا أضع مصداقية كبيرة في ذلك التقرير. لم يكن (الحادث) نتيجة خطأ بشري فقط. أعتقد أن هذه مبالغة في تبسيط ما حدث بالفعل“.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا، بينهم 57 كنديا، بعدما أصاب صاروخان الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في يناير كانون الثاني.

وقال مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني (بي.إي.إيه) يوم الاثنين إن المحققين بدأوا العمل على استخراج بيانات مسجلي رحلة الطائرة الأوكرانية.

وتقول القوات الإيرانية إنها أسقطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وهي من طراز بوينج 737، في الثامن من يناير كانون الثاني ظنا منها أنها صاروخ في وقت كان يشهد توترا شديدا مع الولايات المتحدة. ولقي جميع من كان على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا.

وقال متحدث إن العمل بالمختبرات لاستخراج البيانات من الصندوقين الأسودين بدأ بعد اجتماع تمهيدي مع مسؤولين إيرانيين ومسؤولين آخرين موجودين في مقر المكتب الواقع خارج باريس.

وأضاف المتحدث أنه سيجري الاستماع أولا إلى مسجل الصوت بقمرة القيادة ثم إلى مسجل بيانات الرحلة. ورجح أن يستمر العمل حتى يوم الخميس على الأقل.

ويراقب محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا عملية استخراج البيانات، فضلا عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وبوينج وشركة سافران التي تصنع المحركات.

ووافقت إيران في يونيو حزيران على إرسال الصندوقين الأسودين إلى المكتب الفرنسي من أجل التحليل، مما أنهى أزمة طال أمدها مع كندا وأوكرانيا وفرنسا بشأن الوصول للبيانات.

والكثير من ضحايا الحادث كنديون أو مقيمون دائمون في كندا أو كانت هي وجهتهم الأخيرة.

وقال تقرير مبدئي لمنظمة الطيران المدني الإيرانية الأسبوع الماضي إن خطأ في نظام الرادار وغياب الاتصال بين مشغل وسائل الدفاع الجوي وقادته تسببا في المأساة.

