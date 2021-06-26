كندا تضيف 3 مجموعات وفردا من النازيين الجدد للائحة الإرهاب

أضافت كندا الجمعة إلى لائحتها للكيانات الإرهابيّة، مجموعةً مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، ومجموعتَين تتبنّيان ايديولوجية تفوّق العرق الأبيض، بالإضافة إلى شخص أمريكي من النازيّين الجُدد.

وأضيف “تنظيم الدولة الإسلامية في جمهورية الكونغو الديموقراطية”، ومجموعتا “ثْرِي بيرسينتِرز” و”آريان سترايكفورس”، والأميركيّ جيمس ماسون، إلى لائحة الإرهاب التي تضم اصلا 73 كيانا.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير في بيان “لا مكان للتعصب والكراهية في مجتمعنا، وحكومة كندا ستواصل بذل كل ما في وسعها لحماية الكنديين من جميع التهديدات، بما في ذلك الإرهاب والتطرف العنيف”.

بدأت كندا في فرض عقوبات على منظمات يمينية متطرفة في أعقاب سلسلة من الهجمات، بما في ذلك مقتل ستة مصلين مسلمين في مسجد في كيبيك عام 2017 وهجوم في تورنتو في العام التالي. (أ ف ب)