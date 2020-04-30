كندا تفقد الاتصال بمروحية عسكرية قبالة ساحل اليونان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء عن فقدان مروحية كندية نُشرت على متن سفينة حربية تابعة لبلاده أثناء تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قبالة ساحل اليونان.

وقال ترودو في تغريدة عبر تويتر إن جهود البحث والإنقاذ تجري حاليا، وسيتم الكشف عن المعلومات أولا بأول في أسرع وقت.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد مسؤولون كنديون أنهم فقدوا الاتصال بالمروحية العسكرية التي نُشرت على متن الفرقاطة الكندية “إتش إم سي إس فريدريكتون” قبالة ساحل اليونان.

وذكرت القوات المسلحة الكندية في بيان مقتضب أن “هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون، التي تشارك حاليا في العملية (ريأشورانس)”.

وأضاف: “فقد الاتصال مع الطائرة أثناء مشاركتها في تدريبات للحلفاء قبالة ساحل اليونان”.

وأوضح البيان أن جهود البحث والإنقاذ جارية حاليا، وأوضح أنه لم تتوفر معلومات أخرى في هذا الوقت.

وكان التلفزيون اليوناني قد ذكر في وقت سابق أن المروحية فُقدت في البحر بين اليونان وإيطاليا.

وغادرت الفرقاطة “إتش إم سي إس فريدريكتون” هاليفاكس في مهمة انتشار لمدة ستة أشهر في البحر المتوسط والبحر الأسود في كانون ثان/يناير، ولا تزال مروحية أخرى من طراز “سايكلون” على متنها.

وتحمل مروحيات “سايكلون” التي تم نشرها للمرة الأولى في أواخر 2018، على متنها طاقما من أربعة أفراد عادة. (د ب أ)