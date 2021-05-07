كندا تقاطع مؤتمرا للأمم المتحدة حول العنصرية تضامنا مع اسرائيل

قالت الحكومة الفيدرالية في كندا إنها ستقاطع فعاليات الذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية في جنوب إفريقيا، بسبب مخاوف بشأن تصريحات معادية لإسرائيل.

وأكد متحدث باسم الحكومة أن كندا ستنضم إلى الولايات المتحدة وأستراليا، اللتين أعلنتا بالفعل أنهما لن تحضرا أيا من الاحتفالات المقررة في سبتمبر.

وأضاف: "تظل كندا ملتزمة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، بالنهوض بحقوق الإنسان وإدماج ومكافحة معاداة السامية وكراهية الإسلام والعنصرية المنهجية بجميع أشكالها. وتعارض كندا المبادرات في الأمم المتحدة وفي المحافل المتعددة الأطراف الأخرى التي تميز بشكل غير عادل وتستهدف إسرائيل بالنقد".

وشدد على أن "كندا تشعر بالقلق من أن "عملية ديربان" (عنوان مؤتمر الأمم المتحدة) قد استخدمت ولا تزال تستخدم للضغط من أجل المشاعر المعادية لإسرائيل وكمنتدى لمعاداة السامية. ولهذا السبب لا نخطط لحضور أو المشاركة في الأحداث المتعلقة بالذكرى السنوية العشرين لإعلان ديربان و برنامج العمل ".

وكان المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية لعام 2001، المعروف أيضا باسم ديربان 1، والذي سمي على اسم مدينة جنوب إفريقيا التي عقد فيها، "مصدرا للرسائل المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل"، بحسب قناة CBC الكندية.