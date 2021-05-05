كندا: حالة وفاة ثانية بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"

قالت رئيسة قسم الصحة في مقاطعة ألبرتا الكندية، الدكتورة دينا هينشو، إنه تأكد حدوث حالة وفاة ثانية من جراء تجلط الدم بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" في كندا.

في أبريل/ نيسان، توفيت مريضة تبلغ من العمر 54 عاما بسبب تجلط دماغي في مقاطعة كيبيك بعد الحصول على حقنة أسترازينيكا.

قالت هينشو في بيان يوم الثلاثاء: "بصفتي كبيرة المسؤولين الطبيين للصحة، يؤسفني أن أبلغكم بأننا أكدنا الليلة وفاة امرأة من ألبرتا في الخمسينيات من عمرها بسبب نقص الصفيحات الخثارية الناتج عن اللقاح بعد التطعيم بأسترازينيكا".

وأضافت كبيرة المسؤولين الطبيين أن الوفاة المأساوية هي الوفاة الوحيدة المرتبطة بنقص الصفيحات الخثارية الناتج عن اللقاح من بين أكثر من 253000 جرعة من اللقاحات أعطيت المقاطعة.

وتابعت: "يبلغ المعدل العالمي للإصابة بنقص الصفيحات الخثارية الناتج عن اللقاح؛ حالة واحدة من بين كل 100 ألف إلى 250 ألف جرعة من اللقاح. وبالمقارنة، فإن احتمال وفاة سكان ألبرتا في عمر 50 إلى 59 والذين أصيبوا بكورونا يزيد 350 مرة عن احتمال التعرض لنقص الصفيحات الناتج عن لقاح أسترازينيكا".

كما أوضحت أنهم أيضا أكثر عرضة ب1500 مرة على الأقل للدخول إلى المستشفى من جراء عدوى "كوفيد 19" مقارنة بخطر نقص الصفيحات الخثارية الناتج عن اللقاح بعد الحصول على جرعة أسترازينيكا"