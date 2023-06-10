كندا: مسيحون ومسلمون في تظاهرة غاضبة ضد المثليين (فيديو)

شهدت العاصمة الكندية أوتاوا، تظاهرة غير مسبوقة، شارك بها مسيحيون ومسلمون رافضون للمثلية، احتجاجا على خطة مجلس مدرسة مقاطعة أوتاوا كارلتون (ocdsb) لدعم المثليين.

وداس طلاب وأولوياء أمورهم بالأقدام أعلام المثليين، تعبيرا عن رفضهم لخطة المدرسة المتمثلة بفرض استخدام الضمائر غير الثنائية على جميع الطلاب، لدعم المثليين.

"LEAVE OUR KIDS ALONE" - Muslims and Christians unite on the streets of Ottawa, trampling the Gender Ideology Flag. This is a turning point. Let kids be kids. pic.twitter.com/ATvXfzMPao — Keean Bexte (@TheRealKeean) June 9, 2023

وحسب التوجيه الصادر من قبل إدارة المدرسة لجميع موظفيها، فإن الخطة تهدف لتعزيز "الشمولية والانتماء"، حيث نص التوجيه على استخدام ضمائر "هم" لجميع الطلاب في التعبير وهو ما اعتبره كثير من الآباء تجاوزا.

إحدى الامهات، المشاركات في التظاهرة التي ضمت نحو 250 شخصا، أعربت عن صدمتها، إزاء ما يحدث، معتبرة أن خطة المدرسة عبارة عن دعاية للشواذ.

This is going to horrify Justin Trudeau. All of these proponents of childhood mastectomies and penectomies are officially on notice. The minority communities that have propped up your governments have finally had enough. pic.twitter.com/pLVMUsQ5XU — Keean Bexte (@TheRealKeean) June 9, 2023

وتدعو الخطة إلى ما يعرف بهويات المثليين في جميع موارد الفصول الدراسية، والمناهج عبر جميع مستويات الصفوف.

