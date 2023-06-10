كندا: مسيحون ومسلمون في تظاهرة غاضبة ضد المثليين (فيديو)

شهدت العاصمة الكندية أوتاوا، تظاهرة غير مسبوقة، شارك بها مسيحيون ومسلمون رافضون للمثلية، احتجاجا على خطة مجلس مدرسة مقاطعة أوتاوا كارلتون (ocdsb) لدعم المثليين.
وداس طلاب وأولوياء أمورهم بالأقدام أعلام المثليين، تعبيرا عن رفضهم لخطة المدرسة المتمثلة بفرض استخدام الضمائر غير الثنائية على جميع الطلاب، لدعم المثليين.
وحسب التوجيه الصادر من قبل إدارة المدرسة لجميع موظفيها، فإن الخطة تهدف لتعزيز "الشمولية والانتماء"، حيث نص التوجيه على استخدام ضمائر "هم" لجميع الطلاب في التعبير وهو ما اعتبره كثير من الآباء تجاوزا.
إحدى الامهات، المشاركات في التظاهرة التي ضمت نحو 250 شخصا، أعربت عن صدمتها، إزاء ما يحدث، معتبرة أن خطة المدرسة عبارة عن دعاية للشواذ.
وتدعو الخطة إلى ما يعرف بهويات المثليين في جميع موارد الفصول الدراسية، والمناهج عبر جميع مستويات الصفوف.