كندا.. وفاة أكثر من 134 شخصا في فانكوفر بسبب ارتفاع الحرارة

قالت السلطات الكندية، إن منطقة فانكوفر سجلت عشرات الوفيات المرتبطة على الأرجح بموجة الحرارة المرتفعة، حيث سجلت البلاد أعلى درجة حرارة على الإطلاق مرة أخرى.

ولقى ما لا يقل عن 134 شخصا مصرعهم فجأة منذ يوم الجمعة، فى منطقة فانكوفر، وفقا للأرقام الصادرة عن إدارة شرطة المدينة وشرطة الخيالة الكندية الملكية

وقالت إدارة شرطة فانكوفر وحدها، إنها استجابت لأكثر من 65 حالة وفاة مفاجئة منذ يوم الجمعة، والغالبية العظمى منها "مرتبطة بالحرارة"، حسبما نقلت شبكة "إس بي إس" الأسترالية.

وجاءت الوفيات في الوقت الذي سجلت فيه كندا رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة المرتفعة لليوم الثالث على التوالي، الثلاثاء، حيث وصلت إلى 49.5 درجة مئوية في ليتون، كولومبيا البريطانية، على بعد 250 كيلومترًا شرق فانكوفر.

من جانبه قال الرقيب ستيف أديسون: "فانكوفر لم تشهد مثل هذه الحرارة من قبل، وللأسف يموت العشرات من الناس بسببها". فيما قالت بلديات محلية أخرى إنها استجابت بدورها للعديد من مكالمات الموت المفاجئ، لكنها لم تعلن البيانات بعد.

يتسبب تغير المناخ في زيادة تواتر درجات الحرارة القياسية. على الصعيد العالمي، كان العقد المنتهي في عام 2019 هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وكانت السنوات الخمس الأكثر سخونة هي السنوات الخمس الماضية.

قال كبير الأطباء الشرعيين في مقاطعة كولومبيا البريطانية، التي تضم فانكوفر، إنها شهدت زيادة كبيرة في الوفيات المبلغ عنها حيث يشتبه في أن الحرارة الشديدة كانت سببا بها.